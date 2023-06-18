Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 18.06.2023 - 11:22

Güncelleme: 18.06.2023 - 11:22

UEFA Uluslar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor.

Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, finalde Luis de la Fuente'nin takımı İspanya ile karşılaşacak.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda'daki Feyenoord Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?



Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma S Sport ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Yarı final karşılaşmalarını kaybeden takımlar Hollanda ile İtalya ise TSİ 16.00'da üçüncülük maçına çıkacak.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz ve Fransa şampiyon olmuştu.