Hırvatistan, Letonya'yı 5-0'la geçti
Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Letonya'yı 5-0 mağlup etti.
Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Letonya'yı ağırladı.
HNK Rijeka Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 5-0 kazandı.
Karşılaşmanın 3. dakikasında Bruno Petkovic'in golüyle öne geçen Hırvatistan, 13. dakikada Ivanusec ile farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada Bruno Petkovic bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.
İkinci yarıda temposunu düşürmeyen Hırvatistan 68. dakikada Kramaric'le skoru 4-0'a getirdi. 78. dakikada Pasalic sahneye çıktı ve skoru 5-0 olarak ilan etti.
Bu sonuçla Hırvatistan üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak 7 puana yükseldi. Letonya ise henüz puanla tanışamadı.
Hırvatistan grupta bir sonraki maçını Pazartesi günü Ermenistan deplasmanında oynarken Letonya ise Galler'i konuk edecek.
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