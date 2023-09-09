Hırvatistan, Letonya'yı 5-0'la geçti

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Letonya'yı 5-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 00:43
Hırvatistan, Letonya'yı 5-0'la geçti
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Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Hırvatistan, sahasında Letonya'yı ağırladı.

HNK Rijeka Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Hırvatistan 5-0 kazandı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Bruno Petkovic'in golüyle öne geçen Hırvatistan, 13. dakikada Ivanusec ile farkı ikiye çıkardı. 44. dakikada Bruno Petkovic bir kez daha sahneye çıkarak skoru 3-0'a getirdi.

İkinci yarıda temposunu düşürmeyen Hırvatistan 68. dakikada Kramaric'le skoru 4-0'a getirdi. 78. dakikada Pasalic sahneye çıktı ve skoru 5-0 olarak ilan etti.

Bu sonuçla Hırvatistan üçüncü maçında ikinci galibiyetini alarak 7 puana yükseldi. Letonya ise henüz puanla tanışamadı.

Hırvatistan grupta bir sonraki maçını Pazartesi günü Ermenistan deplasmanında oynarken Letonya ise Galler'i konuk edecek.


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EURO 2024 Elemeleri Hırvatistan Letonya

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