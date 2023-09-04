Milli takım gözünü EURO 2024'e dikti

Yayınlanma: 04.09.2023 - 15:03

Güncelleme: 04.09.2023 - 15:03

Türkiye Futbol Federasyonu, BtcTurk ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı.

Federasyonun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, BtcTurk Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Güneri, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, eMilli Takımlar Teknik Direktörü Tolga Atalay katıldı.

Salonda TFF Yönetim Kurulu üyeleri, erkek ve kadın milli takımların oyuncuları da yer aldı.

İmzalanan anlaşmayla BtcTurk, Türkiye Milli Futbol Takımları'nın ana sponsoru oldu.

Mehmet Büyükekşi

Törende yaptığı konuşmasına Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutlayarak başlayan TFF Başkanı Büyükekşi, "Dün akşam bize inanılmaz bir mutluluk yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı en içten bir şekilde tebrik etmek istiyorum. 'Filenin Sultanları', büyük bir başarı göstererek Avrupa şampiyonu oldu ve bizlere büyük bir gurur yaşattılar. Başta yöneticiler ve voleybolcularımız olmak üzere emeği geçen herkesi tek tek kutluyorum. Başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"LİDER OLARAK EURO 2024'E KATILMAYI HEDEFLİYORUZ"

Erkek A Milli Futbol Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacağına inandığını vurgulayan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Erkek ve Kadın A Milli Futbol Takımı'mız önümüzdeki günlerde çok önemli sınavlara çıkacak. Erkek Milli Takımı'mız EURO 2024 Elemeleri'nde cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile son derece önemli bir maç yapacak. Grubumuzda şu anda lideriz. İlk maçta mağlup ettiğimiz Ermenistan'ı bu maçta da yenerek Almanya'daki organizasyona katılma yolunda önemli bir adım atacağımızı düşünüyoruz. Millilerimiz daha sonra Hırvatistan, Letonya ve Galler ile oynayacağı maçlarla eleme grubunu tamamlayacak. İnşallah lider olarak emeğimizin karşılığını almayı Yüce Tanrı'dan diliyorum."

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR MEYVELERİNİ VERECEK"



Son dönemde Kadın Milli Takımı'nın önemli başarılar elde ettiğini aktaran Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımımız, aldığı başarılı sonuçlardan sonra dünya sıralamasında 3 basamak birden yükseldi. Ayrıca Uluslar B Ligi'ne yükselmek için mücadele edeceğimiz C Ligi'nde ilk maçını 22 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ile 26 Eylül'de ise Elazığ'da Litvanya ile oynayacak. Uluslar Ligi'ne Gürcistan maçıyla iyi bir başlangıç yaparak B Ligi'ne yükselme hedefine ulaşacağına yürekten inanıyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Geçtiğimiz ay, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ev sahipliği yaptığı Kadınlar Dünya Kupası'nı izledik. Müthiş bir şölen yaşandı. Yaklaşık 1,8 milyon kişi maçları izledi. 80 bin kişinin stadı doldurduğu İspanya-İngiltere finali oynandı. Dünyada kadın futbolu her geçen gün önemini artırıyor. Biz de TFF olarak kadın futbolunu çok önemsiyor ve gelişimi için birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. İnşallah yaptığımız çalışmalar önümüzdeki yıllarda meyvelerini verecek."