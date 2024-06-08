Hırvatistan, Portekiz'i 2 golle üzdü

Hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan, A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden Portekiz'i 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.06.2024 - 22:20
Hırvatistan, Portekiz'i 2 golle üzdü
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Hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Hırvatistan 2-1 kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Luka Modric ile 56. dakikada Ante Budimir kaydetti. Portekiz'in tek golü 48. dakikada Diogo Jota'dan geldi.

Hırvatistan'da Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.


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