Hırvatistan, Portekiz'i 2 golle üzdü
Hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan, A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden Portekiz'i 2-1 yendi.
Hazırlık karşılaşmasında A Milli Takım'ın EURO 2024 rakiplerinden Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı Hırvatistan 2-1 kazandı. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan Luka Modric ile 56. dakikada Ante Budimir kaydetti. Portekiz'in tek golü 48. dakikada Diogo Jota'dan geldi.
Hırvatistan'da Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!
- Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- Dosya bakanlığa gidecek
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
- Yürüyüşe çıkan kadın 900 yıllık hazine buldu!
- Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- 'Tayyip bey nasıl istiyorsa öyle...'