Fenerbahçe'den Lucas Torreira paylaşımı: 'Mükemmmel bir atlayış'

Yayınlanma: 20.05.2024 - 13:01

Güncelleme: 20.05.2024 - 13:01

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"MÜKEMMMEL BİR ATLAYIŞ"

Sarı-lacivertliler, derbide Lucas Torreira ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı ve bu paylaşıma, "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri yazıldı.

Derbide Torreira ve Djiku arasındaki pozisyon sonrası sarı-lacivertli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.