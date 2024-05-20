Fenerbahçe'den Lucas Torreira paylaşımı: 'Mükemmmel bir atlayış'
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda derbide Alexander Djiku'nun kırmızı kart görmesine neden olan Lucas Torreira'ya göndermede bulundu.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"MÜKEMMMEL BİR ATLAYIŞ"
Sarı-lacivertliler, derbide Lucas Torreira ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı ve bu paylaşıma, "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri yazıldı.
Derbide Torreira ve Djiku arasındaki pozisyon sonrası sarı-lacivertli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
Mükemmmel bir atlayış ?????? pic.twitter.com/cuY8Tpxf49— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 20, 2024
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