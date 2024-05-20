Fenerbahçe'den Lucas Torreira paylaşımı: 'Mükemmmel bir atlayış'

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda derbide Alexander Djiku'nun kırmızı kart görmesine neden olan Lucas Torreira'ya göndermede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 13:01
Fenerbahçe'den Lucas Torreira paylaşımı: 'Mükemmmel bir atlayış'
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"MÜKEMMMEL BİR ATLAYIŞ"

Sarı-lacivertliler, derbide Lucas Torreira ile Alexander Djiku arasında yaşanan pozisyonu paylaştı ve bu paylaşıma, "Mükemmmel bir atlayış" ifadeleri yazıldı.

Derbide Torreira ve Djiku arasındaki pozisyon sonrası sarı-lacivertli oyuncu ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.


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