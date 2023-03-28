Hırvatlara direnemedik: Türkiye 0-2 Hırvatistan
Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ikinci maçında Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu.
2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci maçında A Milli Takım, sahasında Hırvatistan'ı konuk etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmayı milliler 2-0 kaybederek ikinci maçında yenilgiyi yaşadı.
KOVACIC HIRVATİSTAN'I TAŞIDI
Karşılaşmanın 20. ve 40+4. dakikasında Kovacic'in attığı gollerle evimizde oynadığımız ilk maçta mağlubiyeti yaşadık.
İlk maçta Ermenistan'ı mağlup eden A Milli Takım, ikinci maçını kaybederek 3 puanda kaldı. Hırvatistan ise ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi.
Milli takım, bir sonraki maçını 16 Haziran'da Letonya'ya karşı deplasmanda oynayacak.
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