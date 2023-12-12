Hoffenheim Teknik Direktörü Matarazzo: 'Weghorst, Szalai'nin oynamasını istedi'

Yayınlanma: 12.12.2023 - 07:57

Güncelleme: 12.12.2023 - 07:57

Hoffenheim Teknik Direktörü Pellegrino Matarazzo, kendi sahalarında Bochum'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Attila Szalai'nin uzun zaman sonra ilk 11'de forma şansı bulması hakkında konuşan Matarazzo, "Son maçta çok iyi oynayan Weghorst'a Bochum maçı öncesi kadroda bir karar vermesi konusunda yetki verdik. O da Attila Szalai'nin oynamasını istedi" dedi.

Kicker'de yer alan haberde dörtlü savunmanın sol bekinde forma giyen Szalai'nin maça dağınık başladığı ancak ilerleyen dakikalarda daha sağlam ve güvenilir bir görüntü çizdiği kaydedildi.

'ONDAN MEMNUNUM'

Maçın ardından Szalai'nin performansından memnun olduğunu söyleyen Matarazzo, "Szalai'nin oyuna girmesi biraz zaman aldı ancak gösterdiği performanstan memnunum. Maçın başında Weghorst'a iyi bir pas verdi, daha sonra alıştıktan sonra iyi bir performans gösterdi" ifadelerini kullandı.

Sezon başında 12.3 milyon euro karşılığında Attila Szalai, bu sezon Hoffenheim formasıyla 5 resmi maça çıkarken, Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst, çıktığı 12 lig maçında 4 gol kaydetti.