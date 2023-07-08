Hoffenheim'dan Ozan Kabak'lı transfer duyurusu: Marius Bülter kırdığı köşe gönderini tamir etti

Yayınlanma: 08.07.2023 - 12:03

Güncelleme: 08.07.2023 - 12:03

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Schalke 04 forması giyen Alman futbolcu Marius Bülter'i transfer ettiğini dikkat çeken bir video ile duyurdu.

Bülter, geçen sezon milli futbolcu Ozan Kabak ile girdiği bir mücadelede köşe gönderini kırmıştı.

Alman ekip, sosyal medyadan paylaştığı transfer video'su ile bu olayı hatırlattı.

Video'da Bülter'in, kırdığı köşe gönderini bantla yapıştırarak yeni takımından özür dilediği görülüyor.

Alman ekibin paylaştığı transfer video'su sosyal medyada büyük beğeni topladı.