Hollanda aday kadrosunda sürpriz eksik!

Hollanda, EURO 2024 geçici aday kadrosunu açıkladı. Arsenal forması giyen Jurrien Timber seçilmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:15
Hollanda aday kadrosunda sürpriz eksik!
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Hollanda, EURO 2024 geçici aday kadrosu belli oldu.

Arsenal forması giyen Jurrien Timber ve Bologna'dan Joshua Zirkzee kadroda yer almadı.

Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde de kadroda kendine yer bulamadı.

İşte Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu: 


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