Hollanda basını duyurdu: 'Galatasaray transferi ocak ayında bitirebilir'

28 Aralık 2022 Çarşamba, 11:34

Dünya Kupası arasından moralli dönen Galatasaray, transfer harekatına başlamış durumda. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk için orta sahaya takviye yapılmasını istedi. İddiaya göre Galatasaray bu anlamda transferde yönünü Fransa'ya çevirdi.

Galatasaray'da Okan Buruk, 2 kulvarda mücadele etmek için yönetimden transfer istedi. Ocak ayı transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmzılı takım için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.

Branco van den Boomen

HOLLANDA BASINI DUYURDU

Türkiye tarafında bu gelişmeler yaşanırken Hollanda basını da Galatasaray'ın Boomen'e talip olduğunu duyurdu.

Ed.nl'den derlenen haberde, "Galatasaray Branco van den Boomen'in transferini ocak ayında bitirebilir" ifadeleri kullanıldı.

Eindhovens Dagblad ise, "Galatasaray, Toulouse'dan Branco van den Boomen'i transfer etmek için girişimlere başladı" diyerek haberi okuyucularına duyurdu.

OKAN BURUK'UN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Toulouse forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu hazırlık maçında Galatasaray'a karşı forma giydi. Antalya kampında Fransız ekibi Toulouse ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Branco van den Boomen sarı-kırmızılılara karşı 78 dakika görev aldı. Hollandalı orta saha oyuncusunun etkili performansı Okan Buruk'un dikkatini çekti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kulübüyle anlaşamama durumunda Galatasaray, oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katabilmek için yaz transfer sezonunu bekleyecek.

Orta saha oyuncusu Fransa Lig 1'de bu sezon 15 maçta görev aldı. Branco van den Boomen, 1 gol, 4 asist katkısı sağladı. Boomen, kariyerinde 325 maça çıktı. Kulüp kariyerinde 53 gol atarken 78 asist yaptı. 188 cm boyunda ve 75 kilo olan Branco Van den Boomen, Sağ ayağını kullanmaktadır.