Hollanda basını duyurdu: Jayden Oosterwolde'ye sürpriz talip!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:52

Güncelleme: 27.03.2025 - 13:52

Hollanda'da Ajax'la şampiyonluk mücadelesi veren PSV'de takımın yıldız isimlerinden Olivier Boscagli'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

NTV Spor'un Hollanda basını Voetbalprimeur'dan aktardığı habere göre; Boscagli sezon sonunda takımdan serbest oyuncu olarak ayrılacak.

Haberde, Fransız stoperin ayrılığı halinde yerini alabilecek isimler derlenirken Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde de adaylar arasında yer aldı.

Oosterwolde için, "Sezon başında Türkiye'nin en iyi takımlarından birinde ilk 11'de forma giyebilecek bir oyuncuydu ancak ekim ayının sonlarından bu yana yaşadığı ciddi diz sakatlığıyla boğuşuyor" denildi.

Ek olarak 23 yaşındaki futbolcu için, "Fenerbahçe'de daha çok bekte oynayan Oosterwolde'nin 2027'ye kadar sözleşmesi var. İyileşip eski seviyesine gelirse PSV'nin defans pozisyonu için ilginç bir seçenek olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Jayden Oosterwolde, geçtiğimiz yılın kasım ayında ESPN'e verdiği röportajda, "Sakatlandığınızda her şey bir süre duruyor. Sezon başında planlarım kendimi gösterip ayrılmaktı" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'ye 2022/23 sezonunun ara transfer döneminde katılan Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli takımda 62 maça çıkarken 2 gol kaydetti.

PSV için olası diğer adayların Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Rav van den Berg (Middlesbrough), Tiago Djalo (Juventus), Finn van Breemen (FC Basel), Pascal Struijk (Leeds United) ve Maximilian Wöber'in (Leeds United) olabileceği kaydedildi.