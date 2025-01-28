Ameliyat olmuştu: Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye müjde!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki Hollandalı oyuncusu Jayden Oosterwolde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a döndüğünü duyurdu.

Ameliyat olmuştu: Jayden Oosterwolde'den Fenerbahçe'ye müjde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 11:13

Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a karşı oynanan mücadelede sakatlanan Jayden Oosterwolde, operasyon geçirmişti.

Aylarca sahalardan uzak kalacak futbolcu çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyordu. Oosterwolde, yaptığı paylaşımla geri döndüğünü duyurdu.

TEDAVİSİ İSTANBUL'DA DEVAM EDECEK

NTV Spor'un haberinde, Türkiye'ye dönen Oosterwolde'nin tedavisine İstanbul'da devam edileceği belirtildi.

Oosterwolde'nin paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Jayden Oosterwolde #fenerbahçe #ameliyat

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