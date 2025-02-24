Jayden Oosterwolde'den Galatasaray maçı paylaşımı!

Süper Lige ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Jayden Oosterwolde'den Galatasaray maçı paylaşımı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 15:21

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Jayden Oosterwolde, derbi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Geçen sezon Ali Sami Yen'de 1-0 galip geldikleri maçtan fotoğraf paylaşan Hollandalı futbolcu, "Geçmişi tekrarlayalım" notunu da düştü.

İşte Jayden Oosterwolde'nin derbi paylaşımı:


Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Jayden Oosterwolde

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