Jayden Oosterwolde'den Galatasaray maçı paylaşımı!
Süper Lige ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde, Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-Lacivertliler'de sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Jayden Oosterwolde, derbi öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Geçen sezon Ali Sami Yen'de 1-0 galip geldikleri maçtan fotoğraf paylaşan Hollandalı futbolcu, "Geçmişi tekrarlayalım" notunu da düştü.
İşte Jayden Oosterwolde'nin derbi paylaşımı:
Etiketler: #fenerbahçe #galatasaray #Jayden Oosterwolde
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