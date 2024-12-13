Hollanda basını duyurdu: Twente - Beşiktaş maçı için flaş iddia!
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ın Twente'ye konuk olacağı maçta, siyah beyazlı takımın taraftarlarının stada alınmayacağı iddia edildi.
Twente ile Beşiktaş arasında 30 Ocak'ta oynanacak Avrupa Ligi maçı için siyah beyazlı taraftarlara deplasman yasağı geldi.
Hollanda basınında yer alan haberler göre; Hollanda polisi Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi.
Enschede Belediyesi'nin aldığı karara göre Beşiktaş taraftarları stada alınmayacak. Belediyeden yapılan açıklamada siyah beyazlı taraftarların Enschede'de serbestçe seyahat edebilmesinin riskli olduğu vurgulandı.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti.
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