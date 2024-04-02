Hollanda basınına konuştu: Patrick Kluivert'tan Adana Demirspor'a sert sözler!

Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:37

Güncelleme: 02.04.2024 - 11:37

Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Patrick Kluivert, Hollanda basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kluivert yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor'da işler iyi gidiyordu; ilerliyorduk ama bir anda her şey değişti. Başkan, sahada selfie'ler çekmeye ve Instagram'da canlı yayın açmaya başladı. Bu durum, hem personeli hem de beni biraz rahatsız etmeye başladı. Bu durumun belki de Türkiye'de normal olabileceğini düşündük" dedi.

"3 AY MAAŞ ALAMADIK"

Maaşları zamanında alamadıklarını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, "İyi gidiyorduk fakat maaşlar geç yatmaya başladı, futbolcular rahatsız oldu. Neredeyse 3 ay maaş alamadık" ifadelerini kullandı.

Ayrılık süreciyle ilgili ise, "Sivasspor mağlubiyeti sonrası daha önce anlaşma sağladığımız yönetici geldi ve ayrılmak istediklerini iletti, ben de istemedim. Takımdaki üstünlüğümü kaybettiğimi düşündüler ama durum öyle değildi. Vadesi geçmiş ödemelerin bir kuruşunu alamadım. Bu konu artık FIFA'da! Önünde sonunda alırım ama bu çok can sıkıcı bir durum" açıklamasını yaptı.

"AJAX İÇİN GELMEDİM"

Ajax'ı çalıştırmak istediğini söyleyen Kluivert, "Ajax'tan bir iş talep etmek için Hollanda'ya gelmedim fakat kulübü bu şekilde görmek acı veriyor. Ne olur bilinmez, şu anda kimseyle konuşmadım. Ajax'tan neden teklif almadığım soruluyor. Bunu ben de kendime soruyorum. Bunun için uygun olduğumu düşünüyorum. Kişisel anlamda deneyimlerimi oyunculara iyi bir şekilde aktarabildiğimi düşünüyorum. Ben kesinlikle bir Ajax insanıyım. Ön plana çıkmak ve buna benzer bir şeyin peşinde değilim ama olsa güzel olurdu" dedi.