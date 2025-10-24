Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hollanda Büyükelçisi Wijnands: 'Ajax bu sezon formda değil'

Hollanda Büyükelçisi Wijnands: 'Ajax bu sezon formda değil'

24.10.2025 14:13:00
Güncellenme:
Ersin Öztekin
Takip Et:
Hollanda Büyükelçisi Wijnands: 'Ajax bu sezon formda değil'

Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, Ajax-Galatasaray maçıyla ilgili konuştu.

Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands dün İstanbul’daki başkonsoloslukta düzenlenen Aquachallange yüzme yarışları tanıtım etkinliğinde Ajax-Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Image

Joep Wijnands

Wijnands, Amsterdam’daki karşılaşma öncesi ev sahibi ekibin eski gücünde olmadığını belirtirken, "Feyenoord bu sezon Hollanda Ligi’nde zirvede. Ajax ise beklentilerin uzağında. Formda değil. Galatasaray ise oldukça güçlü bir döneminde. İyi bir takım. Türkiye Ligi’nde de oldukça başarılı" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün oynanan Fenerbahçe maçını da izlediğini belirten Wijnands, Sarı-Lacivertli ekibi Stuttgart galibiyeti dolayısıyla kutladı.

İlgili Konular: #galatasaray #ajax #Hollanda