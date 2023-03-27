Hollanda - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında kendi sahasında Cebelitarık'ı konuk edecek. Hollanda'daki mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.
Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Julio Cesar Vlahovic başında olduğu Cebelitarık'ı konuk edecek.
HOLLANDA - CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?
Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
HOLLANDA - CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma S Sport+ platformundan naklen yayımlanacak.
Hollanda B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa'ya 4-0 mağlup olmuştu.
Cebelitarık ise kendi sahasında konuk ettiği Yunanistan'a 3-0 kaybetmişti.
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