Hollanda - Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 10:17

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 10:17

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor.

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, kendi sahasında Julio Cesar Vlahovic başında olduğu Cebelitarık'ı konuk edecek.

HOLLANDA - CEBELİTARIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Feyenoord Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

HOLLANDA - CEBELİTARIK MAÇI HANGİ KANALDA?



Danimarkalı hakem Morten Krogh'un yöneteceği karşılaşma S Sport+ platformundan naklen yayımlanacak.

Hollanda B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa'ya 4-0 mağlup olmuştu.

Cebelitarık ise kendi sahasında konuk ettiği Yunanistan'a 3-0 kaybetmişti.