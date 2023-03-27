Jorge Jesus için Brezilya Milli Takımı iddiası! 'Lizbon'da görüşme gerçekleşti...'

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 07:43

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 07:43

Gelecek sezon Fenerbahçe'de göreve devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmayan Jorge Jesus'un ismi, Brezilya Milli Takımı ile anılmaya devam ediyor.

Portekizli teknik direktörün Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için Lizbon'da görüşmelerde bulunduğu öne sürüldü.

Record'un haberine göre, Brezilyalı eski futbolcu Julio Cesar ve Jorge Jesus, Lizbon'da bir araya gelerek Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için görüş alışverişinde bulundu.

"MAYISTA KONTRATIMIN BİTTİĞİNİ HERKES BİLİYOR"

Fenerbahçe ile ligde Galatasaray'ın 1 maç eksiğiyle 6 puan gerisinde bulunan Jorge Jesus'un, sarı lacivertli ekiple olan sözleşmesi mayıs ayında sona erecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında sarı-lacivertlilerden ayrılacağı yönünde çıkan haberlerle ilgili yöneltilen soruya, "Sorunun maçla ilgisi yok ama cevaplayacağım. Herkes biliyor ki benim buradaki kontratım mayıs ayında sona eriyor. Bununla ilgili söylenecek başka bir yorum yok" diye cevap vermişti.



