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Hollanda'dan Malta'ya gol yağmuru!

Hollanda'dan Malta'ya gol yağmuru!

11.06.2025 09:44:00
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Cumhuriyet Spor
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Hollanda'dan Malta'ya gol yağmuru!

2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. hafta maçında Hollanda, konuk ettiği Malta'yı 8-0 mağlup etti.

2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. hafta maçında Hollanda, Malta'yı konuk etti.

Euroborg'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 8-0'lık farklı bir skorla kazandı. 

Hollanda'nın gollerini 9 ve 16'ncı dakikalarda Memphis Depay, 20'nci dakikada Virgil van Dijk, 61'inci dakikada Xavi Simons, 74 ve 80'inci dakikalarda Donyell Malen, 78'inci dakikada Noa Lang ile 90+2'nci dakikada Micky van de Ven kaydetti.

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 6'ya yükseltti. Malta ise 1 puanda kaldı.

Hollanda şu ana kadar grup aşamasında 2 maça çıktı, Malta ise 4 maç oynadı.

DEPAY, VAN PERSIE'NİN REKORUNU EGALE ETTİ

Memphis Depay, bu maçta attığı 2 golle Hollanda Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncusu olan Robin van Persie'nin rekorunu egale etti ve 50 gole ulaştı.

Hollanda, gruptaki bir sonraki maçında 4 Eylül'de Polonya'yı konuk edecek. Malta ise 4 Eylül'de Litvanya'ya konuk olacak.

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