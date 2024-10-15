Almanya, Hollanda'yı tek golle devirdi!
Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında kendi sahasında ağırladığı Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, sahasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Almanya 1-0'lık skorla kazandı.
Almanya'ya galibiyeti getiren golü 64. dakikada Jamie Leweling attı.
3 İSİM VEDA ETTİ
Almanya'da milli takımı bırakan İlkay Gündoğan, Manuel Neuer, Thomas Müller gibi isimlere bu maçta veda edildi.
Bu sonucun ardından Almanya, 10 puana yükseldi. Hollanda, 5 puanda kaldı.
Almanya, bir sonraki maç haftasında Bosna Hersek'i ağırlayacak. Hollanda, Macaristan'ı konuk edecek.
Etiketler: #Almanya #Hollanda #uefa uluslar ligi
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