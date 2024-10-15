Almanya, Hollanda'yı tek golle devirdi!

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında kendi sahasında ağırladığı Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.

Almanya, Hollanda'yı tek golle devirdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:21

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya, sahasında Hollanda ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Almanya 1-0'lık skorla kazandı.

Almanya'ya galibiyeti getiren golü 64. dakikada Jamie Leweling attı.

3 İSİM VEDA ETTİ

Almanya'da milli takımı bırakan İlkay Gündoğan, Manuel Neuer, Thomas Müller gibi isimlere bu maçta veda edildi.

Bu sonucun ardından Almanya, 10 puana yükseldi. Hollanda, 5 puanda kaldı.

Almanya, bir sonraki maç haftasında Bosna Hersek'i ağırlayacak. Hollanda, Macaristan'ı konuk edecek.


Etiketler: #Almanya #Hollanda #uefa uluslar ligi

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