Uzun süre ara verilen maçta Hollanda, Macaristan'a acımadı!

Yayınlanma: 17.11.2024 - 09:38

Güncelleme: 17.11.2024 - 09:38

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. hafta maçında Hollanda, sahasında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'daki maçta kazanan 4-0'lık skorla Hollanda oldu.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Wout Weghorst, 45+12. dakikada penaltıdan Cody Gakpo, 64. dakikada Denzel Dumfries ve 85. dakikada Teun Koopmeiners attı.

OYUN UZUN SÜRE DURDU

Hollanda - Macaristan karşılaşması Macaristan'ın yardımcı antrenörü Adam Szalai'nin fenalaşması sonrası uzun süre durdu. Szalai, sahada yapılan tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Adam Szalai'nin durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

Macaristan'da Galatasaray forması giyen Roland Sallai, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Hollanda, 8 puana yükseldi. Macaristan, 5 puanda kaldı.

Hollanda, grubun son haftasındaki maçta Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaşacak. Macaristan sahasında Almanya'yı konuk edecek.