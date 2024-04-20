Hollanda ekibine büyük şok: 18 puanı silindi!

Hollanda Futbol Federasyonu, Eredivisie ekiplerinden Vitesse'ye 18 puan silme cezası verdiğini açıkladı. Verilen puan silme cezasının ardından -1 puana gerileyen Vitesse, küme düştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 09:18
Hollanda ekibine büyük şok: 18 puanı silindi!
Abone Ol google-news

Hollanda Futbol Federasyonu Lisans Komitesi, lisans düzenlemelerine uymayan Vitesse'ye tarihi bir ceza verdi. Komiteye uzun süredir yanlış bilgi verdiği belirlenen Hollanda ekibinin 18 puanı silindi.

VITESSE PUAN SİLME CEZASI SONRASI KÜME DÜŞTÜ

Verilen puan silme cezasının ardından -1 puana gerileyen Vitesse'nin küme düşmesi kesinleşti.

Öte yandan Hollanda basınında yer alan haberde kulübün şimdilik profesyonel lisansını koruyacağı belirtildi.

35 YILDIR EN ÜST LİGDEYDİ

1989 yılından beri Eredivisie'de yer alan Vitesse, 2024-25 sezonunda Eerste Divisie'de yer alacak.

Vitesse'nin geçici direktörü Edwin Reijntjes konuyla ilgili yaptığı açıklamada cezanın kaçınılmaz olduğunu aktardı ve "Karanlık bir gün olsa da acı gerçek bu" ifadelerini kullandı.

VITESSE KARARA İTİRAZ ETMEYECEK

Vitesse, komitenin verdiği cezaya itiraz etmeyeceğini bildirdi. Kulüp, 15 Haziran'a kadar sahip olduğu profesyonel lisansı korumaya odaklanmak istediğini açıkladı.

ROMAN ABRAMOVICH İLE İLİŞKİLER

Hollanda basınında yer alan haberde bakanlığın Vitesse ile Roman Abramovich arasındaki bağlantıları araştırdığı vurgulandı.

The Guardian'ın özel haberinde ise Vitesse'nin geçtiğimiz yıl Abramovich tarafından gizlice 117 milyon Euro finanse edildiği aktarıldı.


Vitesse haberleri Puan silme haberleri Hollanda Eredivisie haberleri

İlgili Haberler

Ajax kötü gidişe son verdi: Vitesse'ye gol oldu yağdı!

Ajax kötü gidişe son verdi: Vitesse'ye gol oldu yağdı!
PSV Eindhoven Vitesse'yi tek golle geçti

PSV Eindhoven Vitesse'yi tek golle geçti
Hollandalı eski yıldızdan Haaland'a eleştiri: 'Gol atmazsa bir işe yaramaz'

Hollandalı eski yıldızdan Haaland'a eleştiri: 'Gol atmazsa bir işe yaramaz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'

Spor yazarları Fenerbahçe - Olympiakos maçını yorumladı: 'Çok yazık oldu Fenerbahçe'ye'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!

Avrupa serüveni sona erdi: İşte temsilcilerimizin kasasına giren gelir!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Kova burcu yorumu
Lille - Aston Villa maçında ilginç an: 2 sarı kart gören Emiliano Martinez atılmadı!

Lille - Aston Villa maçında ilginç an: 2 sarı kart gören Emiliano Martinez atılmadı!
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Terazi burcu yorumu
Bülent Uygun'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: 'Kalan 6 maçta...'

Bülent Uygun'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama: 'Kalan 6 maçta...'
Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 21 Nisan 2024 Pazar Akrep burcu yorumu