Hollanda ekibine büyük şok: 18 puanı silindi!
Hollanda Futbol Federasyonu, Eredivisie ekiplerinden Vitesse'ye 18 puan silme cezası verdiğini açıkladı. Verilen puan silme cezasının ardından -1 puana gerileyen Vitesse, küme düştü.
Hollanda Futbol Federasyonu Lisans Komitesi, lisans düzenlemelerine uymayan Vitesse'ye tarihi bir ceza verdi. Komiteye uzun süredir yanlış bilgi verdiği belirlenen Hollanda ekibinin 18 puanı silindi.
VITESSE PUAN SİLME CEZASI SONRASI KÜME DÜŞTÜ
Verilen puan silme cezasının ardından -1 puana gerileyen Vitesse'nin küme düşmesi kesinleşti.
Öte yandan Hollanda basınında yer alan haberde kulübün şimdilik profesyonel lisansını koruyacağı belirtildi.
35 YILDIR EN ÜST LİGDEYDİ
1989 yılından beri Eredivisie'de yer alan Vitesse, 2024-25 sezonunda Eerste Divisie'de yer alacak.
Vitesse'nin geçici direktörü Edwin Reijntjes konuyla ilgili yaptığı açıklamada cezanın kaçınılmaz olduğunu aktardı ve "Karanlık bir gün olsa da acı gerçek bu" ifadelerini kullandı.
VITESSE KARARA İTİRAZ ETMEYECEK
Vitesse, komitenin verdiği cezaya itiraz etmeyeceğini bildirdi. Kulüp, 15 Haziran'a kadar sahip olduğu profesyonel lisansı korumaya odaklanmak istediğini açıkladı.
ROMAN ABRAMOVICH İLE İLİŞKİLER
Hollanda basınında yer alan haberde bakanlığın Vitesse ile Roman Abramovich arasındaki bağlantıları araştırdığı vurgulandı.
The Guardian'ın özel haberinde ise Vitesse'nin geçtiğimiz yıl Abramovich tarafından gizlice 117 milyon Euro finanse edildiği aktarıldı.
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