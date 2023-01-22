PSV Eindhoven Vitesse'yi tek golle geçti

PSV Eindhoven Hollanda Ligi'nin (Eredivisie) 17. haftasında konuk ettiği Vitesse'yi 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 08:55
PSV Eindhoven Vitesse'yi tek golle geçti
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Hollanda Ligi'nin 17. haftasında şampiyonluk adaylarından PSV, sahasında Vittesse'yi konuk etti.

Philips Stadı'nda oynanan maçı PSV tek golle kazanarak üç puanı aldı.

VITESSE 10 KİŞİ KALDI

Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmazken PSG, Luuk de Jong ile 23. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. İkinci yarıya ise hızlı başlayan ev sahibi ekip Guus Til'in golüyle öne geçmeyi başardı. 90+3 oynanırken Scherpen'ın kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Vitesse, böylelikle zorluk deplasmandan puansız döndü.

Bu galibiyetle PSV 35 puana yükselirken Vitesse ise 15 puanda kaldı.


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