Hollandalı eski yıldızdan Haaland'a eleştiri: 'Gol atmazsa bir işe yaramaz'

Yayınlanma: 10.04.2024 - 19:52

Güncelleme: 10.04.2024 - 19:52

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, sahasında Manchester City ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada etkisiz bir görüntü çizen İngiliz ekibinin golcüsü Erling Haaland ile ilgili olarak Hollandalı efsane futbolcu Rafael van der Vaart sert ifadeler kullandı.

"HAALAND GOL ATAMAZSA BİR İŞE YARAMAZ"

Ziggo Sport'a konuşan van der Vaart, Haaland ile ilgili olarak, "Eğer Haaland gol atmazsa pek bir işe yaramaz. Elbette hızlı ve çok çalışıyor ama topla oynama konusunda oldukça vasat olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten bu kadar iyiysen ve herkes senin hakkında konuşuyorsa, o zaman bu tür meziyetlere sahip olmalısın. Bunun biraz kaliteyle de ilgisi var" dedi.

"MAÇIN EN KÖTÜSÜYDÜ"

Manchester City'de diğer futbolcuların maçta bir süre sonra Haaland'a top atmadığını iddia eden van der Vaart, "Birkaç kez onunla oynamayı başardılar ve sonra şöyle düşündüler: Boşver. Gol atan ve saha oyununa fazla dahil olmayan çok sayıda forvet oyuncunuz var. Ancak Haaland bu maçın en kötüsüydü" ifadelerini kullandı.