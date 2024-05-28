Sırbistan'dan Dusan Tadic kararı: EURO 2024 kadrosunu açıkladılar!

Yayınlanma: 28.05.2024 - 13:05

Güncelleme: 28.05.2024 - 13:05

Dragon Stojkovic yönetiminde Sırbistan Milli Takımı'nın nihai kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon başarılı bir performans gösteren Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy gösterecek.

Fenerbahçe'nin de kaptanlarından biri olan Dusan Tadic, milli takımına da EURO 2024'te kaptanlık yapacak.

Sırbistan, EURO 2024 C Grubu'nda İngiltere, Slovenya ve Danimarka ile kozlarını paylaşacak.

Sırbistan'ın EURO 2024 için nihai kadrosu şöyle: