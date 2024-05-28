Sırbistan'dan Dusan Tadic kararı: EURO 2024 kadrosunu açıkladılar!

EURO 2024 C Grubu'nda yer alan Sırbistan, nihai kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe forması giyen Tadic takım kaptanı olarak kadroda kendine yer buldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 13:05
Sırbistan'dan Dusan Tadic kararı: EURO 2024 kadrosunu açıkladılar!
Abone Ol google-news

Dragon Stojkovic yönetiminde Sırbistan Milli Takımı'nın nihai kadrosu açıklandı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon başarılı bir performans gösteren Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te de boy gösterecek.

Fenerbahçe'nin de kaptanlarından biri olan Dusan Tadic, milli takımına da EURO 2024'te kaptanlık yapacak.

Sırbistan, EURO 2024 C Grubu'nda  İngiltere, Slovenya ve Danimarka ile kozlarını paylaşacak.

Sırbistan'ın EURO 2024 için nihai kadrosu şöyle:


Dusan Tadic haberleri Sırbistan haberleri EURO 2024 haberleri

İlgili Haberler

Dusan Tadic tarihe geçti: Sırbistan'a tek gol yetti!

Dusan Tadic tarihe geçti: Sırbistan'a tek gol yetti!
Dusan Tadic'ten milli takım açıklaması: 'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'

Dusan Tadic'ten milli takım açıklaması: 'Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'
Dusan Tadic'ten taraftara mesaj

Dusan Tadic'ten taraftara mesaj
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bülent Uygun açıkladı: İki dev takım, Manaj transferinde karşı karşıya!

Bülent Uygun açıkladı: İki dev takım, Manaj transferinde karşı karşıya!
Ağrı Dağı beyaza büründü

Ağrı Dağı beyaza büründü
Dünyanın en iyi ekmekleri listelendi: Zirve Türkiye’nin!

Dünyanın en iyi ekmekleri listelendi: Zirve Türkiye’nin!
Yıldızlar size gülümsüyor: İşte Haziran ayının şanslı burçları…

Yıldızlar size gülümsüyor: İşte Haziran ayının şanslı burçları…
Şampiyonluk kutlamasında flaş hareket: Mauro Icardi, Ali Koç'un adının yazdığı forma giydi!

Şampiyonluk kutlamasında flaş hareket: Mauro Icardi, Ali Koç'un adının yazdığı forma giydi!
Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar

Menzil Cemaati’nde taht kavgası: Saki Elhüseyni’nden sert açıklamalar
Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig'e veda etti...

Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig'e veda etti...
Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’

Sosyal medya fenomeni Ariella Nyssa: ‘Vücutlarımız mükemmel değil’