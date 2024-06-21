Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda, EURO 2024 D Grubu karşılaşmasında Fransa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EURO 2024 heyecanı sürüyor.
Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.
HOLLANDA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
HOLLANDA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Hollanda, EURO 2024'ün ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup etmişti.
Fransa ise Avusturya'yı 1-0 mağlup etmişti.
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