Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda, EURO 2024 D Grubu karşılaşmasında Fransa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 10:19
Hollanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor.

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşı karşıya gelecek.

HOLLANDA - FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

HOLLANDA - FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Hollanda, EURO 2024'ün ilk maçında Polonya'yı 2-1 mağlup etmişti.

Fransa ise Avusturya'yı 1-0 mağlup etmişti.


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