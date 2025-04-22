Hollanda Kupası sahibini buldu: Tarihinde bir ilki yaşadı!
Go Ahead Eagles, Hollanda KNVB Kupası finalinde karşılaştığı AZ Alkmaar'ı penaltılarda 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Hollanda KNVB Kupası finalinde Go Ahead Eagles ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi.
De Kuip'te oynanan mücadelenin normal süresi, 54. dakikada Troy Parrot ve 90+9. dakikada Mats Deijl'in karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.
TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI
Karşılaşmanın uzatma bölümünde gol sesi çıkmayınca kazananı penaltılar belirledi.
Seri penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Go Ahead Eagles, kupayı kazanan taraf oldu.
Deventer temsilcisi böylece Hollanda Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. AZ ise kupayı beşinci kez kazanma fırsatını kullanamadı.
Etiketler: #Go Ahead Eagles #Hollanda Kupası #AZ Alkmaar
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