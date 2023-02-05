Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile PSV Eindhoven yenişemedi

Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 20. haftasında karşılaştığı PSV Eindhoven ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 18:56
Hollanda Ligi'nde Feyenoord ile PSV Eindhoven yenişemedi
Abone Ol google-news

Hollanda Ligi'nin 20. hafta maçında PSV Eindhoven, deplasmanda Feyenoord ile karşılaştı.

Stadion Feijenoord'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Feyenoord'un gollerini 8. dakikada El Ghazi ve 68. dakikada Thorgan Hazard kaydetti.

Feyenoord'un geri dönüş golleri 81 ve 90+6. dakikada Jahanbakhsh'ten geldi.

PSV 10 KİŞİ KALDI

PSV'de Obispo 65. dakikada rakibine yaptığı sert faul sonrası doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Milli oyuncu Orkun Kökçü maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Feyenoord bu sonuçla ligde 13 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.

Alınan bu sonucun ardından PSV puanını 39'a çıkardı. Feyenoord ise 43 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında PSV, Groningen'i konuk edecek. Feyenoord ise Heerenveen ile karşılaşacak.


orkun kökçü feyenoord psv eindhoven

İlgili Haberler

Hollanda Ligi'nde Ajax, 7 maçlık hasretine son verdi

Hollanda Ligi'nde Ajax, 7 maçlık hasretine son verdi
Hollanda Ligi'nde Orkun Kökçü Feyenoord tarihine geçti

Hollanda Ligi'nde Orkun Kökçü Feyenoord tarihine geçti
Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard 4 maçlık hasrete son verdi

Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard 4 maçlık hasrete son verdi

En Çok Okunan Haberler