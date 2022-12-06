Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal'den Arjantin açıklaması
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile karşılaşacak Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, zorlu mücadele öncesi konuştu. Van Gaal, "Messi, bireysel inisiyatif alarak sonuca karar verebilecek bir oyuncu. 2014'teki maçta topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik" dedi.
Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin ile karşılaşacak Hollanda'da teknik direktör Louis van Gaal, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Daha önce yaptığı "Şampiyon olmak istiyoruz" açıklamasına değinen 71 yaşındaki teknik direktör, "Şampiyon olabileceğimizi söyledim, olacağımızı değil. Ama olabiliriz" dedi.
İlk olarak çeyrek finaldeki Arjantin karşılaşmasını düşünmeleri gerektiğini ve birkaç sorunları olduğunu vurgulayan van Gaal, 2014 Dünya Kupası'nda Arjantin'e elenmelerinin hatırlatılması üzerine, "Messi, bireysel inisiyatif alarak sonuca karar verebilecek bir oyuncu. 2014'teki maçta topa dokunmadı ama penaltılarda kaybettik. Şimdi Arjantin'den intikamımızı istiyoruz" diye konuştu.
Hollanda, Arjantin ile 9 Aralık Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
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