Katar'da Brezilyalıların Dünya Kupası'nda çeyrek final sevinci

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2022 Salı, 09:06
<p>2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, karşılaşmanın yapıldığı Stadyum 974'ün çevresinde de coşkuyla kutlandı.</p>

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya'nın Güney Kore'yi 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi, karşılaşmanın yapıldığı Stadyum 974'ün çevresinde de coşkuyla kutlandı.

<p>Stadyumdan çıkan Brezilyalı taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Güney Korelilerde hüzün vardı.</p>

Stadyumdan çıkan Brezilyalı taraftarlar büyük sevinç yaşarken, Güney Korelilerde hüzün vardı.

<p>Stadyum 974'ün yanındaki taraftar alanında da Brezilyalılar, şarkı ve danslar eşliğinde çeyrek finali kutladı.</p>

Stadyum 974'ün yanındaki taraftar alanında da Brezilyalılar, şarkı ve danslar eşliğinde çeyrek finali kutladı.

<p>Brezilya çeyrek finalde 9 Aralık Cuma günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.</p>

Brezilya çeyrek finalde 9 Aralık Cuma günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

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