Brezilya'dan Dünya Kupası'nda 68 yıl sonra bir ilk!
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 maçında Brezilya, Güney Kore'yi 4-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Sambacılar, Güney Kore karşısında ilk yarıyı 4-0 önde tamamlarken, 68 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.
2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya, Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 4-1 galip ayrılan Sambacılar, adını çeyrek finale yazdırdı.
İlk yarıyı 4-0 önde tamamlayan Brezilya, Dünya Kupası tarihinde ikinci kez bir maçın ilk yarısında dört gol attı. Sambacılar, 1954 Dünya Kupası maçında Meksika'yı 5-0 yenerken; ilk yarıda dört kez rakip ağları havalandırmıştı. Brezilya ayrıca, 1950 Dünya Kupası'ndan bu yana 36 dakikada ilk kez dört gol buldu.
NEYMAR'DAN REKORA BİR KALA
Brezilya'nın ikinci golünü atan Neymar, milli takımda Pele'nin rekoruna bir gol daha yaklaştı. 76 gole ulaşan Neymar, 77 gollü Pele'nin ardından Brezilya Milli Takımıyla en çok gol atan ikinci oyuncu unvanını elinde bulunduruyor. Ülkesiyle Dünya Kupası hayalini kuran Neymar ayrıca, Pele ve Ronaldo'nun ardından Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü Brezilyalı olmayı başardı.
THIAGO SILVA EN YAŞLI OYUNCU!
Brezilya'nın üçüncü golünü atan Ricarlison'a asisti 38 yaşındaki Thiago Silva yaptı. Thiago Silva (38 yıl 74 günlük), Roger Milla'yı (38 yıl 42 gün -1990 Dünya Kupası) geçerek, 1966'dan bu yana Dünya Kupası'nda asist yapan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti.
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