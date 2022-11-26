Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal'den ülke basınına sitem
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Hollanda'nın teknik direktörü Louis van Gaal, Ekvador karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Van Gaal, "Bugün kendilerini gösteremediler ama bir sonraki maç farklı olacak, ben inanıyorum. Hollanda medyası olarak siz de takımınıza destek olabilirsiniz" dedi.
Hollanda teknik direktörü Louis van Gaal, Ekvador'a karşı alınan 1-1 beraberlik sonrası basın toplantısında konuştu.
Deneyimli hoca maç sonu açıklamasında Hollanda'nın vasat bir futbol ortaya konduğuna ilişkin sorulara, "Ben karamsar değilim, birşeyleri kaybetmiş değiliz. Bu ekibin başaracağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.
Grupta oynayacakları bir sonraki maçta herşeyin farklı olacağını söyleyen van Gaal, "Bugün kendilerini gösteremediler ama bir sonraki maç farklı olacak, ben inanıyorum. Hollanda medyası olarak siz de takımınıza destek olabilirsiniz. Şu anda 4 puanımız var ve zirvedeyiz. Bence bu harika bir durum" diyerek aşırı eleştirilmelerini anlamsız bulduğunu belirtti.
"ÇOK PAS HATASI YAPTIK"
Takım olarak sahada yanlış şeyler yaptıklarını kabul ettiğini söyleyen van Gaal, "Özellikle topa sahip olamadığımızı söyleyebilirim. Ayrıca çok sık pas hatası yaptık" diye konuştu.
Deneyimli teknik direktör Ekvador'un sert bir rakip olduğunu söyleyerek, "Ekvador etkili bir futbol ortaya koydu. Bizden çok daha mücadeleci bir oyun ortaya koydular" açıklamasını yaptı.
Hollanda Dünya Kupası A Grubu'ndaki üçüncü maçında evsahibi Katar'la karşı karşıya gelecek.
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