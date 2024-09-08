Hollanda'da Wout Weghorst krizi: Antrenmanı terk etti!

UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile karşılaşacak Hollanda'da, Wout Weghorst antrenmanı yarıda bıraktı.

Hollanda'da Wout Weghorst krizi: Antrenmanı terk etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.09.2024 - 23:09

UEFA Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Wout Weghorst kriz çıkardı.

Almanya maçı hazırlıklarını sürdüren Hollanda'da Wout Weghorst, antrenmanda takım arkadaşı Jurrien Timber ile karşı karşıya geldi.

ANTRENMANI TERK ETTİ

Jurrien Timber'ın yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kalan Wout Weghorst, önce Timber'a serzenişte bulundu. Ardından formasını çıkartarak antrenmanı terk etti.

İkili arasında yaşanan tartışmayı teknik direktör Ronald Koeman, yatıştırmak istese de başarılı olamadı.

ANTRENMAN SAHASINDA AYRILDI

Hollandalı oyuncu, bisikletine atlayarak antrenman sahasından ayrıldı.

32 yaşındaki golcü oyuncu, öndeki günlerde Burnley'den 2.38 Milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer olmuştu.


Etiketler: #Wout Weghorst #Hollanda #Almanya #uefa uluslar ligi

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