Hollanda'da Wout Weghorst krizi: Antrenmanı terk etti!
UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya ile karşılaşacak Hollanda'da, Wout Weghorst antrenmanı yarıda bıraktı.
UEFA Uluslar Ligi için Hollanda Milli Takımı'nda bulunan Wout Weghorst kriz çıkardı.
Almanya maçı hazırlıklarını sürdüren Hollanda'da Wout Weghorst, antrenmanda takım arkadaşı Jurrien Timber ile karşı karşıya geldi.
ANTRENMANI TERK ETTİ
Jurrien Timber'ın yaptığı sert müdahalenin ardından yerde kalan Wout Weghorst, önce Timber'a serzenişte bulundu. Ardından formasını çıkartarak antrenmanı terk etti.
İkili arasında yaşanan tartışmayı teknik direktör Ronald Koeman, yatıştırmak istese de başarılı olamadı.
ANTRENMAN SAHASINDA AYRILDI
Hollandalı oyuncu, bisikletine atlayarak antrenman sahasından ayrıldı.
32 yaşındaki golcü oyuncu, öndeki günlerde Burnley'den 2.38 Milyon Euro karşılığında Ajax'a transfer olmuştu.
Etiketler: #Wout Weghorst #Hollanda #Almanya #uefa uluslar ligi
Spor Haberleri
- Türkiye'den Paris 2024'te tarihinin en iyi derecesi!
- Hollanda'da Weghorst krizi: Antrenmanı terk etti!
- Danimarka 3 puanı 2 golle aldı!
- Galatasaray'a Polonyalı kanat!
- Rıza Çalımbay yeni takımına imzayı attı!
- Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
- 11 gollü maçta kazanan Galatasaray!
- Fenerbahçe sezona galibiyetle başladı!
- Trabzonspor'dan Beşiktaş'a Şenol Güneş tepkisi!
- Süper Lig ekiplerinden Narin için başsağlığı mesajı
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu
- Diyarbakır Valisi'nden 'Narin' açıklaması
- Cem Küçük'ten Hande Fırat'a 'teğmenler' tepkisi
- Narin'in naaşı toprağa verilmek üzere köyüne götürülecek
- Gözaltı sayısı 23'e yükseldi!
- Narin’in ablasının da öldüğü ortaya çıktı!
- Narin’in yakınına yumruklu saldırı!
- Ümit Özdağ'dan yeni 'Polatlar' açıklaması
- Yeni emeklilik sisteminin ayrıntıları ortaya çıktı
- Kredi kartlarına 'SGK' ayarı geliyor