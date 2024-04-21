Hollanda'daki ikinci yarışta zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun!

Toprak Razgatlıoğlu, Hollanda'da koşulan Dünya Superbike Şampiyonası 2024 sezonunun 3. ayağındaki ikinci yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

AA
Yayınlanma: 21.04.2024 - 16:32
Hollanda'daki ikinci yarışta zafer Toprak Razgatlıoğlu'nun!
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da düzenlenen 3. ayağında ikinci yarışı ilk sırada tamamladı.

TT Assen Pisti'nde 21 tur üzerinden yapılan yarışa 9. cepten başlayan ROKiT BMW takımı sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçerek podyumun ilk basamağında yer aldı.

GENEL KLASMANDA İKİNCİ OLDU

Yarışta Aruba.it takımından İspanyol Alvaro Bautista ikinci, GYTR GRT Yamaha ekibinden Avustralyalı Remy Gardner ise üçüncü oldu.

Hollanda'daki ilk yarışta ise ikinci olan Red Bull sporcusu Toprak, genel klasmanda 117 puana ulaşarak ikinci sıraya çıktı.


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