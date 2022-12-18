Hollandalı futbolcu Branco van den Boomen'den Galatasaray'a mesaj

18 Aralık 2022 Pazar, 10:49

Galatasaray, Dünya Kupası arasında kamp dönemini geçirdiği Antalya'da son hazırlık maçını oynamıştı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse ile karşı karşıya gelirken transfer adına da gözlemler sürdü.

GALATASARAY'A KARŞI İYİ PERFORMANS GÖSTERDİ

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Toulouse'un orta saha oyuncusu Branco van den Boomen, sarı-kırmızılılara karşı ilk 11'de oynamıştı. Kaptanlık pazubandı takan Hollandalı futbolcu, 78 dakika sahada kalırken iyi bir performans ortaya koymuştu.

12 GOL - 23 ASİST

Fanatik'in haberine göre, Galatasaray'ın Antalya kampında takibe aldığı Hollandalı yıldız Branco Van Den Boomen, açıklamada bulundu. Geçen sezon Toulouse'ta 12 gol atıp 23 asist yaptıktan sonra dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, sarı-kırmızılı takıma karşı oynadıkları hazırlık maçında da verdiği gol pasıyla öne çıktı. Fransız ekibinin oynadığı 3 hazırlık maçında da gözlemci ekibi tarafından izlenen oyuncuya, teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği ileri sürüldü.

"BU TRANSFER ÇOK GÜZEL OLABİLİR"

27 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, henüz kendisine resmi bir teklif gelmediğini belirtirken, "Ortada henüz bir teklif yok. Dolayısıyla resmi görüşmeler de başlamadı. Ancak ortada gerçek olan bir durum var. O da Galatasaray'ın beni izletmesi. Bunu ben de duydum, biliyorum. İlginin farkındayım. Bu transfer çok güzel olabilir" ifadelerini kullandı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu için yönetimin temasları devam ediyor.

OCAK AYI İHTİMAL DAHİLİNDE

Haberde Boomen'ın ilk etapta temmuz ayında bedavaya alınması planlandığı kaydedildi. Ancak Toulouse cephesi uygun bir bedelle kış döneminde transfere izin verirse operasyonun ocak ayında da gerçekleşebileceği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların bu transferle Torreira ve Oliveira'ya çok iyi bir alternatif oluşturacağı, Midtsjö'yle de yolların ayrılma ihtimalinin bulunduğu belirtildi.