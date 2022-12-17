Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 'Herkese ihtiyacımız var'

17 Aralık 2022 Cumartesi, 15:22

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nü ekonomik anlamda geliştirmeye çalıştıklarını belirtirken sarı-kırmızılı camiaya birlik çağrısında bulundu.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray çok zor bir dönemden geçiyor ama ben ve ekip arkadaşlarım ümitsiz değiliz. Çünkü tünelin sonundaki ışığı görüyoruz."

"Her fırsatta bilgi vermeye, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın bize ne getireceğini söylemeye çalışıyorum. Bu faiz sarmalından kurtulamazsak torunlarımıza gelecek için bir şey bırakamayız."

"Mecidiyeköy'den gelecek olan fon, Kemerburgaz ve Florya için bir motor görevi görecektir. Projemize beklentimizin çok üzerinde talep var. Onun için bugün projenin sadece yüzde 70'ni satacağız. Geri kalan kısmını daha iyi bir fiyata satmak için bekleteceğiz."

"BOYNUMUZUN BORCU"

"Milyarın üzerinde bir fon yaratmayı bekliyoruz. Bu fonla hem Florya projesi hem Kemerburgaz hem de Ada'daki projemiz hayat bulacaktır. Yabancılara satış çok önemli. Nevita ile bu yüzden işbirliğimiz var."

"Kemerburgaz'daki Metin Oktay Tesisi inşaatımız devam ediyor. Kısa süre içinde temel atma töreninde buluşacağız. Futbolumuzun beşiği olan Florya 45-50 sene önce abilerimiz tarafından yapılmış. Yapıldığı zaman en önemli tesisti ama 45 seneden beri bir çivi çakılmadı. Kemerburgaz'a futbol takımının müthiş bir ihtiyacı var."

"Florya projesi için görüşmelerde sona geldik. İnşallah kısa süre içinde müjdeli haberi vereceğiz. Projeleri anlatmaktan yorulmadım, yorulmayacağım. Spor salonu Galatasaray olmazsa olmaz projelerinden biri. Göçebe gibi erkek basketbol takımı bir yerde, kadın bir yerde judo başka bir yerde oynanıyor. Bunun giderilmesi lazım. Galatasaray bu sorunları çözmek zorundadır. Biz bunların hepsinin başlamasını sağlayacağız. Hep beraber temelini atacağız. Bizden sonra gelecek olanlar devam ettirecek. Galatasaray'a ancak bu şekilde miras bırakabiliriz. Ben ve arkadaşlarım asla az ile yetinmiyoruz. Daha iyisini yapmak bizim boynumuzun borcu."

"HERKESE İHTİYACIMIZ VAR"

"Galatasaray'ı daha yükseklere taşımak için çalışıyoruz. Bu amacımız aynı. Söylediklerimden farklı düşünen bir Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Beraber hareket etmemiz dışında başka bir şey düşünülmemelidir. Tüm Galatasaraylılara sesleniyorum. Artık kutuplaşmaları, çekişmeleri değil, nasıl daha iyi olabilirizi konuşmalıyız."

"Bu yarattığımız birlik ortamı sadece kulübe katkı vermeyecek. Bizim bünyemizde bir çok kurum var. Bunları da düşünerek hep birlikte hareket etmek ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. O zaman bu camiadaki her kurumun ihtiyaçlarına çözüm üretmemiz gerekiyor. Bu görevden kaçamayız."

"Tüm bu sorunlar için elimden geleni yapacağım. Galatasaray'ı daha iyi bir geleceğe ulaştırmak için herkese ihtiyacımız var."