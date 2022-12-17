Sevilla, Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'un peşini bırakmıyor

17 Aralık 2022 Cumartesi, 11:49

İspanyol kulüp Sevilla 2. Victor Nelsson operasyonunu başlatarak Galatasaray’a resmi teklifini iletti. Ancak Galatasaray'ın sezon başında olduğu gibi masadaki rakamı az bulup İspanyol kulübüne ‘hayır’ dediği öğrenildi.

Ara transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala Galatasaray'da Victor Nelsson gündemi yeniden hareketlenmeye başladı. Sezon başında, Danimarkalı stoper için sarı-kırmızılılar ile masaya oturan ancak transferi bitirmeyi başaramayan İspanyol kulübü Sevilla'nın yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre Sevilla sezon başında olduğu gibi Galatasaray'a 13 milyon Euro+3 milyon Euro bonus içeren resmi teklif yaptı. Ancak yönetimin Nelsson'un serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro'nun altında bir ücreti şu anda kabul etmeyi düşünmediği ifade edildi.

NELLSON İLK SIRADA

İki kulüp arasındaki pazarlıkların önümüzdeki günlerde de sürmesi bekleniyor. La Liga'da çok kötü bir sezon geçiren Sevilla şu anda düşme hattında yer alıyor. Savunmasını Galatasaray'dan Marcao ve Bayern Münih'den Tanguy Nianzou ile takviye eden Sevilla buna karşın 14 maçta kalesinde 22 gol gördü.

İspanyol basınına göre Sevilla ara transferde mutlaka yeni bir stoper hamlesi yapmak istiyor ve listenin ilk sırasında Victor Nelsson yer alıyor. Genç stoperin de bu transferi çok istediği ancak Marcao gibi Galatasaray yönetimine kesinlikle ayrılık konusunda baskı yapmadığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar geçen sezon başında Nelsson'u Kopenhag'dan 7 milyon Euro'ya almıştı.

Victor Nelsson geride kalan 1.5 sezonda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu. Teknik direktör Okan Buruk da Danimarkalı yıldızın ocak ayında ayrılığına kesinlikle sıcak bakmıyor.