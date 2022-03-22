Hollandalı futbolcu Cody Gakpo, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor

22 Mart 2022 Salı, 00:00

PSV Eindhoven forması giyen Cody Gakpo, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor.

DEVLER PEŞİNDE

İngiliz basınında yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüpler arasında Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in olduğu aktarıldı.

PSV 50 MİLYON EURO BEKLİYOR

Haberde, PSV'nin, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu belirtildi.

31 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon PSV formasıyla 37 maçta süre alan Cody Gakpo, 16 gol, 15 asist yapma başarısını gösterdi.