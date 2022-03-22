Hollandalı futbolcu Cody Gakpo, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor
Hollanda Ligi ekibi PSV Eindhoven'ın formasını giyen Cody Gakpo'nun, Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktığı ileri sürüldü. Hollandalı futbolcuyu isteyen kulüpler arasında Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in olduğu belirtildi.
PSV Eindhoven forması giyen Cody Gakpo, Avrupa'nın devlerini peşinden koşturuyor.
DEVLER PEŞİNDE
İngiliz basınında yer alan habere göre, 22 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen kulüpler arasında Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in olduğu aktarıldı.
PSV 50 MİLYON EURO BEKLİYOR
Haberde, PSV'nin, 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcu için bonservis beklentisinin ise 50 milyon euro olduğu belirtildi.
31 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon PSV formasıyla 37 maçta süre alan Cody Gakpo, 16 gol, 15 asist yapma başarısını gösterdi.
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