Hollandalı futbolcu Cody Gakpo'dan Manchester United itirafı!

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:48

Premier Lig takımlarından Manchester United transfer çalışmalarını sürdürürken, PSV Eindhoven forması giyen Cody Gakpo'dan geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi. Gakpo, United'ın kendisine olan ilgisini doğruladı.

"UNITED TRANSFER İÇİN BİR SEÇENEK"

Ada basınındaki haberde Gakpo'nun, "Başka transfer teklifleri de var. Ama United bir seçenek. Şu anda transfer haberlerini düşünmemeye çalışıyorum" ifadelerine yer verildi.

ERIC TEN HAG RAHATLAYACAK

Bilindiği üzere Ajax forması giyen hücum oyuncusu Anthony ile Manchester United anlaşmaya vardı. Gakpo transferiyle birlikte menajer Eric ten Haag'ın da hücum hattında eli rahatlamış olacak.

CODY GAKPO NASIL BİR OYUNCU?

23 yaşında ve 1.89 boyundaki futbolcunun Togo ve Hollanda vatandaşlığı bulunuyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Gakpo, sağ ayağını kullanıyor. Gakpo'nun normal şartlarda kulübü PSV ile sözleşmesi 2026'ya kadar sürüyor. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ve PSV altyapısının bir ürünü olan futbolcu, 3 maçta 3 gol ve 3 asist üretti.