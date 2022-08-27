Premier Lig'de Arsenal, Fulham'ı 2 golle geçti!
İngiltere Premier Lig'de Arsenal, kendi sahasında ağırladığı Fulham'ı 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, 2-1'lik skorla kazandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Fulham Aleksandar Mitrovic'in 56. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Arsenal'in bu gole cevabı gecikmedi. 64. dakikada sahneye çıkan Martin Odegaard maça dengeyi getirdi. Karşılaşmada son sözü Arsenal'den Gabriel 85. dakikada söyledi.
Bu sonucun ardından Arsenal, 4'te 4'le yeni sezona başladı ve puanını 12'ye yükseltti. Fulham 5 puanda kaldı.
Ligin 5. haftasında Arsenal, Aston Villa'yı konuk edecek. Fulham, sahasında Brighton ile karşılaşacak.
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