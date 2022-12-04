Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'tan Manchester United'a büyük eleştiri
Hollanda Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Virgil van Dijk, takımın genç yıldızı Cody Gakpo'nun olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Van Dijk, transferde adı Manchester United ve Real Madrid ile geçen Gakpo için, "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama bence değiller" ifadelerini kullandı.
Hollandalı savunma oyuncusu Virgil van Dijk, Real Madrid ile Manchester United'ın listesinde yer alan Cody Gakpo ile ilgili konuştu. Van Dijk, Real Madrid'in daha üst seviyede olduğunu söyledi.
Hollandalı oyuncu yaptığı açıklamada, "Manchester United ile Real Madrid aynı seviyede mi? Saygısızlık etmek istemem ama bence değiller. Kesinlikle bir sonraki adımı iyi bir adım olmalı. Ne zaman transfer olacağını zaman gösterecek" dedi.
"POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK"
Genç oyuncudan övgüyle bahseden Hollandalı, "Çok çalışkan, çok yetenekli ve kesinlikle potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Bizim için yaptıklarından da çok memnunuz" ifadelerini kullandı.
Gakpo, Dünya Kupası'ndaki üç grup maçında da gol atmayı başardı. Ayrıca 23 yaşındaki futbolcu PSV için bu sezon 12 gol, 16 asist ile oynadı.
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