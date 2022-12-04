2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya'nın son 16 turundaki rakibi Güney Kore

04 Aralık 2022 Pazar, 13:12

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, 5 Aralık Pazartesi günü son 16 turu mücadelesine çıkacak.

Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.

DÜNYA KUPASI'NDA BİR İLK

Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.

Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek.