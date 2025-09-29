Hugo Ekitike: 'Galatasaray maçı zor olacak'

Liverpool forması giyen Hugo Ekitike, Galatasaray maçının zor olacağını söyledi.

Ekitike'nin maç öncesi açıklamaları şu şekilde:

"Kendimi geliştireceğim çok şey var. Kimin oynayacağına teknik direktörümüz karar verir. Tek forvet oynarız, çift forvet oynarız."

"HERKESTEN ÖZÜR D İLEDİM"

"Crystal Palace maçında oynayamadığım için üzgünüm. Bu konu ile ilgili herkesten özür diledim. Şu anda önüme bakıyorum ve sadece futbol odaklandım."

"Birçok takım benimle ilgilendi ama en iyi seçim Liverpool'du. İngiltere şampiyonu, köklü bir tarihi olan takım... Frankfurt'tan sonra böyle bir kulüp istiyordum. Liverpool'a gelmeyi çok istedim."

"GALATASARAY ZOR OLACAK"

"Rakip takımlara tehlike yaratmayı ve bol şut çekmeyi seviyorum."

"Galatasaray maçı zor olacak. Liverpool'dan ve taraftarlarımızdan uzak olacağız. Takım olarak uyum sağlamamız önemli. Zamanla daha iyi olacağız."