AKP’li Şahin’den "Hükümet istifa" diyen taraftarlara: Paralı köpekler!
Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasında da tribünlerden “hükûmet istifa” tezahüratları sonrası AKP İzmir il başkan yardımcısı Sefa Şahin, “Bunlar hiç bir kulübümüzün gerçek taraftarları değildir. Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocuklarıdır” dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımın ardından AKP iktidarına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen “Hükümet istifa” seslerinin ardında iktidardan tehdit mesajları gelirken AKP İzmir il başkan yardımcısı Sefa Şahin, slogan atan taraftara “köpek” dedi.
Twitter hesabından arka arkaya paylaşımlar yapan AKP’li Şahin, “Çapulculara diyorum ki, “Hadi ordan ulan…” dedi.
“OPERASYON ÇOCUKLARI”
Ardından üslubunu ağırlaştıran Şahin, “Bunlar hiç bir kulübümüzün gerçek taraftarları değildir. Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocuklarıdır. Hesap vereceksiniz!” ifadelerini kullandı.
Daha sonra bir tweet daha atan Sefa Şahin, “Her fırsatta Türkiye’ye olan düşmanlıklarını dile getiren örgütlerin ülke içinde kullanışlı aparatları, operasyon çocukları, sizin için güneş hiç bir zaman doğmayacak. Devlet hesap sorar!” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli, Beşiktaş'tan istifa etti
- Depremin Meksikalı kahramanları yaşadıklarını anlattı
- Kızılay şubesine yürümek istemişlerdi...
- Depremin ortaya çıkardığı hastalık
- Cihatçıya var yurttaşa yok
- Haluk Levent 'çadır' tartışmalarına yanıt verdi
- Murat Ağırel'den çadır skandalına ilişkin yeni açıklama
- Çaykur Rizespor da tehdit kervanına katıldı!
- Kılıçdaroğlu'na tam yetki
- İnönü'de 'Hükümet istifa' sesleri!