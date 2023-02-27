AKP’li Şahin’den "Hükümet istifa" diyen taraftarlara: Paralı köpekler!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 12:24

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 12:24

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkımın ardından AKP iktidarına yönelik tepkiler artarak devam ediyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen “Hükümet istifa” seslerinin ardında iktidardan tehdit mesajları gelirken AKP İzmir il başkan yardımcısı Sefa Şahin, slogan atan taraftara “köpek” dedi.

Twitter hesabından arka arkaya paylaşımlar yapan AKP’li Şahin, “Çapulculara diyorum ki, “Hadi ordan ulan…” dedi.

“OPERASYON ÇOCUKLARI”

Ardından üslubunu ağırlaştıran Şahin, “Bunlar hiç bir kulübümüzün gerçek taraftarları değildir. Paralı köpekler, satılmış şerefsizler, operasyon çocuklarıdır. Hesap vereceksiniz!” ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir tweet daha atan Sefa Şahin, “Her fırsatta Türkiye’ye olan düşmanlıklarını dile getiren örgütlerin ülke içinde kullanışlı aparatları, operasyon çocukları, sizin için güneş hiç bir zaman doğmayacak. Devlet hesap sorar!” diye konuştu.