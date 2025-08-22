Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hull City'den Amir Hadziahmetovic hamlesi!

Hull City'den Amir Hadziahmetovic hamlesi!

22.08.2025 13:52:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hull City'den Amir Hadziahmetovic hamlesi!

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Beşiktaş'ta forma giyen Amir Hadziahmetovic'i kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City, Beşiktaş'ta forma giyen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

Teknik direktör Sergej Jakirovic, oyuncuya olan ilgilerini doğrularken, transferin gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirtti.

Başarılı teknik adam, Hadziahmetovic'in tecrübesine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Evet, elbette Hadziahmetovic gibi bir profile ihtiyacımız var. O, bu takımı kesinlikle geliştirebilir, altı numara veya sekiz numara olarak. Büyük bir deneyime sahip. Neredeyse 10 yıldır Türkiye'de. Bu da onun kalitesini gösteriyor. Beşiktaş bazı oyuncular transfer etti ve o da oynayabileceği bir kulüp arıyor. Bu transferi tamamlamaya çalışacağız."

Beşiktaş'ta son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Hadziahmetovic'in ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken, taraflar arasında görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Bosnalı oyuncu, Türkiye kariyerinde Konyaspor formasıyla istikrarlı bir grafik çizmiş ve 199 resmi maça çıkmıştı.

Hull City'nin bu transferi kısa sürede netleştirmesi bekleniyor.

İlgili Konular: #hull city #amir hadziahmetovic #Sergej Jakirovic

İlgili Haberler

Transfer yasağı cezası almıştı: Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'ye kötü haber!
Transfer yasağı cezası almıştı: Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City'ye kötü haber! Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin üç dönemlik transfer yasağı cezası yasağına yaptığı itirazın sonuçlandığı açıklandı.
Jakirovicli Hull City'den sessiz başlangıç!
Jakirovicli Hull City'den sessiz başlangıç! İngiltere Championship'in açılış maçında Hull City, deplasmanda Coventry ile 0-0 berabere kaldı.
Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu!
Enis Destan, Hull City'ye transfer oldu! Hull City, John Lundstram'ın ardından Trabzonspor'dan Enis Destan'ı da kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, 21 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.