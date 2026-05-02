Hull City'den tarihi galibiyet: Play-off biletini kaptı

Championship'te 2025/26 sezonunun 46. ve son haftası tamamlandı. Coventry City'nin şampiyonluğu garantilediği ligde son maçların ardından Premier Lig'e direkt yükselen ikinci takım ve play-off oynayacak kulüpler belli olurken sıralama da netleşti.

HULL CITY GALİBİYETLE TAMAMLADI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship'te sezonun son haftasında Norwich City'yi konuk etti. Mohamed Toure'nin 28. dakikadaki golüyle Norwich City öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Hull City Oliver McBurnie'nin penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Hull City'nin ilk golünü atan Oliver McBurnie, takımının ikinci golünde de ağları havalandıran isim oldu. McBurnie'nin golüyle 67'de ön geçen Hull City, kalan dakikalarda skoru koruyup sezonun son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı ve 73 puana ulaştı.

IPSWICH TOWN PREMIER LİG'E YÜKSELDİ

Championship'te sezon son haftasında tüm maçlar aynı saatte başladı. Sezonun şampiyonu Coventry City, Watford deplasmanında 4-0 kazandı. Ipswich Town, evinde Queens Park Rangers'ı mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı ve Coventry City'nin ardından Premier Lig'e doğrudan yükselen ikinci takım oldu.

HULL CITY PLAY-OFF OYNAYACAK

Hull City 46 hafta sonunda 73 puan toplayıp sezonu 6. sırada tamamladı ve Premier Lig'e yükselebilmek için play-off oynama hakkı kazandı.

Hull City ile birlikte play-off'a kalan diğer takımlar üçüncü Millwall, dördüncü Southampton ve beşinci Middlesbrough oldu. Hull City play-off yarı finalinde Millwall ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun en kritik maçından galibiyetle ayrılan Hull City, play-off'u geçmesi halinde 2016/17 sezonundan sonra Premier Lig'e geri dönecek.