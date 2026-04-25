Hull City deplasmanda kayıp: Play-off umutlarını zora soktu!

25.04.2026 17:21:00
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 45. haftasında deplasmanda karşılaştığı Charlton Athletic'e 2-1 mağlup oldu.

Championship'in 45. haftasında Charlton Athletic ile Hull City karşı karşıya geldi.

The Valley Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Hull 2-1 kaybetti.

Charlton'a galibiyeti getiren golleri; 20. dakikada Charlie Kelman ile 68. dakikada Jayden Fevrier kaydetti.

Hull City'nin tek golü ise 45+7'de John Egan'dan geldi.

PLAY-OFF HATTININ DIŞINDA

Bu sonuçla ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçların ardından Hull City, ligin bitimine 1 hafta kala maç fazlasıyla play-off hattının dışına geriledi. 

Charlton deplasmanındaki yenilginin ardından yedinci sıraya düşen Hull City, Wrexham'ın bu hafta Coventry City deplasmanından puanla dönmesi halinde play-off'a kalabilmek için son haftada kazanıp rakibinin kaybını bekleyecek.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen sene son hafta rakibinin puan kaybetmesi ile lige tutunmuştu.

SON HAFTA MAÇLARI

Charlton Athletic ligin son haftasında deplasmanda Swansea City ile karşılaşacak. Hull City ise sahasında Norwich City'yi ağırlayacak.

