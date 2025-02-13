Hull City, deplasmanda Burnley'e boyun eğdi

Yayınlanma: 13.02.2025 - 09:59

Güncelleme: 13.02.2025 - 09:59

İngiltere Championship'in 32. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Burnley ile karşılaştı.

Turf Moor'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı.

Burnley'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bashir Humphreys ve 21. dakikada Zian Flemming kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde sadece 2 yenilgisi bulunan Burnley, 64 puanla 3. sıraya yükseldi. 29 puanda kalan Hull City ise 22. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Burnley, Preston'a konuk olacak. Hull City ise Norwich'i ağırlayacak.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Joao Pedro, mücadeye yedek kulübesinde başladı ve 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Hull City'nin yeni transferi Nordin Amrabat da maça yedek kulübesinde başladı ve 84. dakikada oyuna girdi.