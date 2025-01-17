Hull City, Nordin Amrabat'ı açıkladı

Hull City, AEK Atina'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan 37 yaşındaki Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı.

Hull City, Nordin Amrabat'ı açıkladı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 15:38

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı.

Hull City, AEK Atina'dan ayrılan ve serbest statüde yer alan 37 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

TÜRKİYE'DE FORMA GİYDİ

11 Ocak'ta AEK Atina'dan ayrılan Amrabat, Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları giymişti.

AEK Atina'da bu sezon 9 maçta süre bulan Amrabat, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.


Etiketler: #Nordin Amrabat #hull city #transfer

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