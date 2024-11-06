Hull City deplasmanda kayıp!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:03

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:03

İngiltere Champhionship'in 14. hafta maçında Hull City, deplasmanda Oxford United ile karşı karşıya geldi.

The Kassam Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.

Oxford United'a galibiyeti getiren golü, 55. dakikada Hidde ter Avest kaydetti.

8 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Hull City'de forma giyen milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 69 dakika sahada kaldı. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Hull City'e giden Joao Pedro ise ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika oynadı.

Bu sonuçla birlikte 8 maç sonra galibiyete ulaşan Oxford United, puanını 17'ye yükseltti. 6 maçtır kazanamayan Hull City ise 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, West Bromwich'i konuk edecek. Oxford United ise Watford'a konuk olacak.